“HDP’lilerin ne dini ne de imanı var”

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için ailelerin tuttuğu evlat nöbeti 107. gününü geride bıraktı. Annelerden Necibe Çiftçi HDP'lilere sert tepki göstererek, "Aklımız başımıza yeni geldi, HDP'lilerin ne dini var ne imanı var ve ne de insafları var. Onların biraz şerefleri olsaydı bir gün gelip bu çadırın kapısına 'Siz burada neden oturmuşsunuz, derdiniz nedir' diye sorarlardı, bize hiçbir şey sormadılar" diye konuştu.Batman'ın Sason ilçesinden gelen baba Nağmet Akın da 5 ay önce dağa kaçırılan 17 yaşındaki oğlu Bayram Akın için oturma eylemine dahil oldu. Akın, oğluna kavuşmak istediğini belirtti. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması diğer annelere umut olmuş, 3 Eylül'den itibaren devam eden eylemde oturma eylemi yapan Hatice Ceylan da oğlu Cafer'e kavuşmuştu. Böylece eylemdeki aile sayısı 60'a ulaştı.