Kadına şiddete özel savcı

BUGÜN NELER OLDU

Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yeni bir genelge yayımlandı. Genelgede, 20 Mart 2012'de yürürlüğe giren 6284 sayılı Kanunda, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ile bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esaslar belirlendiği hatırlatıldı. Genelgede, Aile içi ve kadına karşı şiddet suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmalarda yapılması gerekenler özetle şöyle sıralandı:"Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosu Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak, şiddet vakalarına bu bürolardaki uzman savcılar bakacak. Mağdurun hayati tehlikesinin bulunması halinde, talebinin olup olmadığına bakılmaksızın geçici koruma altına alma tedbiri konusunda karar verilecek. Mağdurun daha önce başka şikayetinin bulunup bulunmadığı kontrol edilerek, süregelen şiddet vakalarının tespiti halinde şüpheli hakkında zincirleme eylemlerle orantılı koruma tedbirlerine başvurulacak. Tedbir kararlarını ihlal ettiği için zorlama hapis kararı verilenlerin cezası açık cezaevinde değil, kapalı cezaevinde infaz edilecek.Şiddet uygulayana yönelik öfke kontrolü, stresle başa çıkma konularında eğitim, rehabilite, tedavi, muayene tedbirleri talep edilebilecek. Tekrarlanan şiddet olaylarına karşı gerekli önleyici ve adli müdahalelerin yapılması bakımından, soruşturmanın başlangıcından infazın tamamlanmasına kadar tedbir uygulamalarının takibi etkin bir şekilde yapılacak."