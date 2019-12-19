Kanal İstanbul yanıtı: Süveyş Kanalı gibi hukukumuz doğacak

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan, Cenevre'de medya temsilcileriyle sohbeti sırasında Kanal İstanbul ile ilgili eleştirilere de yanıt verdi: Nasreddin Hoca damdan düştüğünde hemen doktor çağırmışlar. O, "Bana damdan düşeni getirin" demiş. Biz damdan düştük. Bazı akademisyen arkadaşlar bana, Büyükşehir Belediye Başkanlığım sırasında, "Haliç temizlenmez. Haliç'in doldurulması lazım" demişlerdi. Biz ne yaptık? Haliç'in içindeki çamuru, 9.5 kilometre uzaklığa, Alibeyköy'e, taşocağına pompaj sistemiyle aktardık. Selimiye'nin önlerinde Independenta tankeri 7-8 ay yandı. Yalılara çarpan kuru yük gemileri, tankerler oldu. Bu mudur çevre hassasiyeti yoksa bu tehlikelerden arınmış bir kanal mı? Boğazlarda, Montrö'de bize tanınan bir hak yok, istedikleri gibi gelip geçiyorlar. Sizin Boğazınızı kullanıyorlar ama hiçbir şey elde edemiyorsunuz. Kanal İstanbul ise böyle değil, Süveyş Kanalı'nda ve diğerlerinde oraların nasıl kendilerine ait hakları varsa biz de bu yatırımı yaptığımız zaman bu tür bir hukukumuz doğacak. Bu projeyle farklı bir İstanbul'u inşa edeceğiz. Birileri istemiyor diye bu yatırımları durduramayız.