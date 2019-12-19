Mersin'de "torbacı" operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, kentteki çeşitli mahallelerde uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 narkotik dedektör köpeği, drone, helikopter ve 500 polisin katılımıyla "Süpürme 3" adı verilen operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 5 kilogram esrar, 100 gram kokain, 20 gram eroin ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.