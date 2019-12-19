Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Mersin'de "torbacı" operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

'de "torbacı" operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

'de "torbacı" diye tabir edilen satıcılarına yönelik 500 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda yakalanan 17 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 19.12.2019 09:20
Mersin'de torbacı operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, kentteki çeşitli mahallelerde uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 narkotik dedektör köpeği, drone, helikopter ve 500 polisin katılımıyla "Süpürme 3" adı verilen operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 5 kilogram esrar, 100 gram kokain, 20 gram eroin ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de "torbacı" operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN