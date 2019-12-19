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MSB duyurdu! 'da çözülme devam ediyor

(MSB), Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Böylece son bir haftada yurt dışında terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 10'a ulaştı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 19.12.2019 12:25 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 12:37
MSB duyurdu! PKK'da çözülme devam ediyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları sonucunda terör örgütü PKK'daki çözülmelerin devam ettiği belirtildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Şırnak Silopi'de hudut karakoluna teslim oldu. Böylece son bir haftada yurt dışında terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 10'a ulaştı" denildi.

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MSB duyurdu! PKK'da çözülme devam ediyor
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