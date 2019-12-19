Niğde'de CHP yönetimine tabutlu protesto

Kentte pazar günü gerçekleştirilecek merkez ilçe kongresi öncesi bir araya gelen ve CHP'nin eski üyeleri olduğunu iddia eden Fazlı Gürbüz ile 3 arkadaşı yaptırdıkları tabutu taşımaya başladı. Bir süre sonra tabutun önünde açıklama yapan Gürbüz, il ve ilçe yönetiminin gençlere fırsat vermediğini savundu. Gürbüz, "Yönetim yaşlı. Sosyal medyada yüzlerce kişi 'artık çekilin' demelerine rağmen yine aynı kişiler delegelerin karşısına çıktı. Kendi elleriyle, ekiplerini delege yazan yönetimi genel merkeze de bildirdik. Mevcut ilçe başkanı Kamil Davarcı, adaylığını açıklıyor. CHP, Niğde'de bitmiştir, öldürmüşlerdir. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.



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