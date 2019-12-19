Skandal karar: Anayasa Mahkemesi, teröre desteği fikir özgürlüğü saydı

Anayasa Mahkemesi terör propagandasını fikir özgürlüğü sayan manidar bir karara imza atarak devleti 9 bin 150 lira tazminat ödemeye mahkûm etti. 2013 yılında Malatya İnönü Üniversitesi 3. sınıfında okuyan Meki Katar PKK terör örgütüyle ilgili bir anma ve basın toplantısına katıldı. Burada katılanlarla birlikte Kürtçe PKK Marşını okuyan ve marşın bitiminde ; "Önderimiz Başkan Öcalan" diyerek terörist başının propagandasını yapan Katar için Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı dava açtı.



DEVLET TAZMİNAT ÖDEYECEK

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi bölücü terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve hükmün geri bırakılmasına karar verdi. Hukuki aşamaların ardından Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapan Katar, mahkeme tarafından ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini ileri sürdü. Katar'ın yeniden yargılanması istenirken, devlet de 9 bin 140 lira tazminat ödemeye mahkûm edildi.