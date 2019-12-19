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Terör örgütü / sanığına 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası

'da terör örgütü /'ya yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanık, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 19.12.2019 14:22 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 14:24
Terör örgütü PKK/KCK sanığına 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Erbil Ermağan ve avukatı hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ermağan, PKK/KCK üyesi olmadığını ileri sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Silahlı bir eyleme katılmadım. PKK/KCK'nın şehir yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.

Duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Erbil Ermağan'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, tutuklanmasına karar verdi.

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Terör örgütü PKK/KCK sanığına 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası
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