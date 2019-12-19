TIR sabıkalı Cumhuriyet’in hedefinde yine MİT var!

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu "MİT ajanından aldığım mektup" başlıklı köşe yazısında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Basın Müşavirinin ismini deşifre etti. Köşe yazısında "Bir MİT'çinin 'yazamadığı' çok şey" ara başlıklı bölümde G.B. isimli sözde MİT mensubunun söylediğini iddia ettiği bilgileri paylaştı. Yazıda, 1986 doğumlu olduğu belirtilen G.B.'nin 2011 yılında MİT'e girdiği ve İstanbul Bölge Başkanlığı'nda görevlendirildiği belirtildi. Yayınlanan mektupta türlü türlü usulsüzlükleri ortaya çıkartacakken, bundan haberdar olan grubunun karşı hamlesine maruz kaldığını belirten G.B., 23 aydır tutuklu olduğunu ifade etti.

TERKOĞLU, MİT BASIN MÜŞAVİRİNİ HEDEF GÖSTERDİ

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, "Bir bölümünü aktardığım mektubun ardından MİT Basın Müşaviri T. Y. Ö.'ün makamını aradım. Mektupta anlatılanlar hakkında bilgi istedim. Ancak bu yazı hazırlanana kadar geri dönüş olmadı. MİT'ten yanıt gelirse bu ilginç olayın bir diğer yüzünü belki de okuyacaksınız" diye yazdı. Yazar Terkoğlu, soru soracağım diye MİT Basın Müşavirinin ismini planlı bir şekilde deşifre etti.

SONER YALÇIN DA MİT'İ HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Barış Terkoğlu'nun patronu Soner Yalçın ise Beştepe'ye giden CHP'li iddiasına yönelik "Erdoğan'ın kontrolündeki bir devlet kurumu, CHP'ye kumpas kurmaya çalışılıyor. Tahminimin MİT olduğunu yazdım" diyerek MİT kurumunu yıpratmaya yeltenmişti.

CEZASI ÜÇ YILA KADAR HAPİS

Terörle Mücadele Kanunu'nun 6. maddesinde "İsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak surette kişilere karşı terör örgütleri tarafından suç işleneceğini veya terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolla kişileri hedef gösterenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" deniliyor.

ODA TV DE MİT BAŞKANLIĞINI DEŞİFRE ETMİŞTİ

ODA TV'de 2017 yılında yayımlanan bir haberde. MİT'in İstanbul yerleşkesinin fotoğrafı kullanılarak deşifre edilmişti. Hatta Beşiktaş'taki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı binasının Sarıyer Maslak'a taşındığı belirtilmişti. Cumhuriyet gazetesinin MİT tırlarıyla ilgili yayımladığı firari Can Dündar imzalı haber ve görüntülere de ODA TV'de yer verilmişti.