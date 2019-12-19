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Türkiye’den ’ya ’cülere iltica tepkisi

Giriş Tarihi: 19.12.2019
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hollanda Göç ve Vatandaşlık Hizmetleri Dairesinin FETÖ iltisaklı şahısların bilgilerinin Türk makamlarının eline geçmiş olabileceğini gerekçe göstererek, örgüt mensuplarının iltica başvurularını olumlu yanıtlaması ve oturum izni vermesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. 1951 tarihli "Mültecilerin Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi" ile terör suçlarından aranan şahısların mültecilik statüsünden yararlandırılamayacağının hüküm altına alındığını vurgulayan Aksoy, "Bir başka deyişle 'mülteci statüsü'nün teröristler tarafından suiistimalinin engellenmesi amaçlanmıştır" değerlendirmesinde bulundu. ANKARA
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Türkiye’den Hollanda’ya FETÖ’cülere iltica tepkisi
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