25 Aralık darbeye teşebbüs davasında cezalar onandı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, FETÖ/PDY'nin takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptığı ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle yerel mahkemece karara bağlanan "25 Aralık darbeye teşebbüs" davasına ilişkin sanıklar hakkında yapılan istinaf başvurularının incelemesini tamamladı. Ceza Dairesi, eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu ve Mahir Çakallı'nın da aralarında bulunduğu 10 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ile diğer sanıklara verilen değişen oranlardaki hapis cezalarını hukuka uygun buldu. Daire, bir sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen hükmü ise bozdu.