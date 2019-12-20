Avrupa’daki dernekler oğlumu kaçırdı

BUGÜN NELER OLDU

Evlat nöbetine katılan son isim Elazığ'dan gelen Emine Bilgili olurken, sayı 61'e yükseldi. Anne Bilgili, Almanya'da yaşayan ve ilk eşinden olan oğlu İsmail Kantarcı'nın 3 yıl önce PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi. Anne Bilgili, evladına kavuşma ümidiyle Diyarbakır HDP İl Binası önünde devam eden oturma eylemine katıldı.Oğlu İsmail Kantarcı'nın babasıyla yaşadığı Almanya'dan, 2016 yılında, bu ülkede bulunan dernekler aracılığıyla kaçırıldığını belirten anne Emine Bilgili, "Okula giden küçük çocuklarım var. Çocuklarımın yalnız kalmamaları için pazar günü Elazığ'a döneceğim ancak oturma eylemine her zaman desteğimi göstereceğim" ifadelerini kullandı. Oğlunun kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını isteyen Bilgili, "Üç yıldır oğlumdan haber alamıyoruz. Oğlum beni duyuyorsa, o dağa layık değil, ailesinin yanına gelsin. Çünkü her şey aileyle güzeldir. Kahrolsun PKK diyorum, yerin dibine batsın" dedi.