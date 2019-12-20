Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon

merkezli 14 ilde 'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, merkezli 14 ilde gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 20.12.2019 08:24
Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon

Aralarında zabıt katibi, icra müdürü, infaz memuru olarak görev yapan şüpheliler ile irtibatları olduğu tespit edilen adliye mahrem imamlarının da bulunduğu gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

7 gün önce, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir, Ankara, Niğde, Bursa, İstanbul, Tokat, Samsun, Batman, Antalya, İzmir, Aydın, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 23'ünü yakalamıştı.

Biri yurt dışında olduğu öğrenilen diğer 3 zanlıyı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN