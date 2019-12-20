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Başkentte kaçakçılarına operasyon

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 kişi kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı - Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, Helenistik döneme ait 14 heykel ele geçirildi

AA Gündem
Giriş Tarihi: 20.12.2019 10:37
Başkentte tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alınırken, Helenistik döneme ait 14 heykel ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir çetenin, yasa dışı yollardan temin ettiği tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığını tespit etti.

Zanlıların, bu yoldan haksız kazanç elde etmelerinin engellenmesi ve tarihi eserlerin koruma altına alınması amacıyla Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, S.Ü, K.Ü, S.K. ve İ.Y. gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen ve mermer taşından yapılmış 14 heykel ele geçirildi.

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Başkentte tarihi eser kaçakçılarına operasyon
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