Bugün Cuma saat kaçta kılınacak? 20 Aralık 2019 ezan saatleri ve İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saatleri her hafta değişiyor. Bugün de "Cuma saat kaçta kılınacak" sorusu merak konusu oldu. Her hafta Cuma gününde olduğu gibi bu mübarek günde de Müslümanlar namaz ve dua etmek için camiler dolup taşacak. Bu güzel, önemli ve manevi günde ibadetini yapmak isteyen vatandaşlar 'Cuma namazı saat kaçta kılınacak?' sorusunun yanıtını ve '2019 Cuma namazı saatleri'ni araştırıyor sorusu ile araştırmalarını sürdürüyor. En güncel ve doğru namaz vakitlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte 20 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz saatleri…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? (20 ARALIK 2019)

20 Aralık Cuma namazı saati ve tüm namaz vakitlerine ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte illerimize göre Cuma namazı saatleri...