CHP’li Özgür Özel’den Kuran-ı Kerim’e saygısızlık

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Genel Kurul'da söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bir dini kitaptaki ayetleri Resmi Gazete'ye basamazsınız, denetçilere 'Bunlara göre denetim yapacak' diyemezsiniz" ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Gül de bu sözlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Gül, "Sayın Özel'in 'bir kutsal kitap' ifadesinin, bence çok hafif bir ifade olduğunu düşünüyorum. Çünkü İslam'ın evrensel mesajı olan Kur'an-ı Kerim'den bahsederken 'bir kutsal kitap' şeklinde bir ifadenin kişisel olarak bu anlamda daha özenli bir dile ihtiyaç olduğunu şahsım olarak ifade etmek isterim" dedi. Özel de tekrar söz alarak, "Hiçbir kutsal kitabın böyle bir yere alıntılanması ve onun Resmi Gazete'de yayımlanmasını laik hukuk devleti anlayışına uygun bulmam" ifadesini kullandı.