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'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

'de, terör örgütü 'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı olduğu ileri sürülen uyruklu 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 20.12.2019 17:23
DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

DEAŞ terör örgütünün yılbaşında sansasyonel eylemlerini önleme çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan D.E, M.M, M.K, U.H, H.A. ve H.E'nin, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Suriye'de bulundukları süre içinde örgütte sözde üst düzey emir ve savaşçı olarak görev yaptığı ileri sürülen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan D.E, U.H, M.K. ve H.E, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.A ve M.M, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte iki gün önce düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

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DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı
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