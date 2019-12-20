FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlıdan 8'i tutuklandı

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, haklarında yakalama kararı verilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Aralık'taki eş zamanlı operasyonla yakalanan 19 şüpheliden 9'unun Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, muvazzaf astsubaylar U.K, Y.Ö, H.K, M.A. ve polis akademisinden ilişiği kesilen eski öğrenciler E.Ç, N.T, M.E.D. ve M.A.G. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden T.D. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca 17 Aralık'ta FETÖ'nün TSK'deki "mahrem askeri yapılanması"nın deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yapıldığı belirlenen şüphelilere yönelik Kütahya, Eskişehir, İzmir, Malatya, İstanbul, Ankara, Erzurum, Bursa ve Trabzon'daki adreslere operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, 15 muvazzaf astsubay ile polis akademisinden ilişiği kesilen eski 4 öğrenci gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, gözaltı süreleri uzatılan diğer 10 şüphelinin işlemleri ise sürüyor.