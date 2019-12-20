Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 göçmeni polis kurtardı

Havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 göçmeni polis kurtardı

'de polis ekipleri, Havsa ilçesinde durdukları panelvan tipi araçta, havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 kaçak göçmeni kurtardı. 1'i Pakistan uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 20.12.2019 13:51 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 13:59
Havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 göçmeni polis kurtardı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, Havsa ilçesi 23 Kasım Caddesi'nde şüpheli gördükleri panelvan tipli aracı durdu. Araçta yapılan aramada havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 kaçak göçmen bulundu. Operasyonda organizatör şüphelisi C.U., M.A., D.K. ve K.B. ile göçmenlere rehberlik ettiği belirtilen Pakistan uyruklu M.E. gözaltına alındı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülürken, gözaltına alınan 5 şüpheli, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 göçmeni polis kurtardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN