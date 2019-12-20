Son dakika: İzmir merkezli 33 ilde operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik planlı operasyonlar dizisinin 2. aşaması kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

88 ASKERE GÖZALTI KARARI

Bugün İzmir merkezli 33 farklı ilde toplam 88 asker şahıs şüpheliye (24 Albay, 7 Yarbay, 15 Binbaşı, 35 Yüzbaşı, 6 Üsteğmen, 1 Teğmen rütbelerinde olmak üzere) yönelik bugün yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

O İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Şu ana kadar 52 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan muvazzaflardan dikkat çeken isimle şu şekilde: Yüzbaşı Ekrem B. (İzmir Selçuk İlçe Jandarma Komutanı), Yüzbaşı Harun Ç., (Şanlıurfa Birecik ilçe jandarma komutanı), Yüzbaşı İbrahim Y., (Erzurum Karayazı ilçe jandarma komutanı)

Yakalama ve gözaltı işlemlerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce devam edildiği öğrenildi.