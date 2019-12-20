Tuncay Özkan’ın ‘asansör’ pişkinliği!

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2020 yılı bütçesini eleştirmek üzere kürsüye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'a AK Parti milletvekilleri 'asansör' hatırlatmasında bulundu. Özkan ise bir kez daha 'asansör rantı skandalı'yla ilgili kendisine yöneltilen iddialara yanıt vermedi. Özkan sorulara yanıt vermek yerine AK Parti milletvekillerine "asansör işi mi yapıyorsun, kimse o asansör işini yapan, belediyelerimize gitsin, müracaat etsin, ona da verirler. Merak etmeyin" diye karşılık verdi. Genel Kurul'da AK Partili Kemal Çelik'in "kanaltürk" hatırlatmasına ise Özkan yine aynı üslupla yanıt verdi. Özkan Çelik'e "Ne oldu Kanaltürk'e, rahatsızlık mı var? Sen alsaydın, niye almadın? Sen parayı verdin de sana vermedik mi? Gelseydin sayın vali gelseydin" dedi.