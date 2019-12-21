Berat Albayrak’ın sahip çıktığı Berat sağlığına kavuştu

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Berat'ın akciğerden kalbe giden damarı tıkalı ve kalbinde 2 delik bulunuyordu. 2011'de Trabzon ve Samsun'da ameliyatlar geçiren Berat'ın sorunları, 2016'da yeniden başgösterdi. Bu kez kalp kapakçıklarında sorun yaşamaya başladı. İmkanları kısıtlı olan ailenin durumunu Yenicuma Mahallesi Muhtarı Yıldıray Saral, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a iletti. Konuyu bizzat takip eden Albayrak'ın girişimleri ile Berat ailesi ile birlikte Ankara'ya getirildi. Başkent Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nde kalp kapakçığı ameliyatı oldu. Doktorların ciddi hayati riski olduğunu belirttikleri Berat'ın operasyonu başarılı geçti. Kontrolleri 2 yıl boyunca devam edecek Berat ile ailesi, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın son Trabzon ziyaretinde bir araya geldi. Berat'ın durumu hakkında babasından da bilgi alan Albayrak, Berat'ta taraftarı olduğu Trabzonspor'un formasını hediye etti.