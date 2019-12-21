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'de operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 21.12.2019 11:15
Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik soruşturmalar kapsamında aranan şüphelilerin kentte olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 2 muvazzaf ve 1 emekli askeri personel ile askeri okuldan ilişiği kesilen 2 zanlı, saklandıkları hücre evlerinde yakalandı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerin ardından haklarındaki soruşturmanın sürdüğü illere gönderilecekleri öğrenildi.

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Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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