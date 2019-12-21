FETÖ’den tutuklanan CHP’li başkan için komisyon

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BUGÜN NELER OLDU

Urla'da CHP'li Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un FETÖ bağlantıları nedeniyle tutuklanması ve görevden alınarak yerine kayyum atanmasına ilişkin gelişmeler CHP'yi Genel Merkezi'ni teyakkuza geçirdi. Gerek MYK toplantısında gerekse de İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de olduğu toplantılarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelişmeler hakkında bilgi alırken parti yönetimi izlenecek stratejiyi belirlemeye çalışıyor. Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile süreci yakından takip eden İzmir milletvekilleri Murat Bakan ve Sevda Erdan Kılıç ile İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'den oluşan bir komisyon kurdu. Komisyon Oğuz hakkındaki hukuki süreci takip edecek hem de 'kayyum' atanmasına karşı izlenecek hukuki süreci belirleyecek. CHP yönetiminin Oğuz'un FETÖ'den tutuklanmasıyla ilgili yaptığı tespit ise, "Soruşturmanın Oğuz'un belediye başkanlığında geçen 9 aylık süreyi kapsamadığı ve CHP'ye yönelik suçlamanın olmadığı" yönünde. Hakkında FETÖ'nün 'sohbet imamı' olduğuna ilişkin ciddi iddialar bulunan ve FETÖ'nün pek çok üst düzey ismiyle yaptığı görüşmeler ortaya çıkan Oğuz'a gerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri sahip çıkmıştı.