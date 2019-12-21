HDP’li başkan gözaltına alındı

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "terör soruşturması" kapsamında, HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ve iki belediye meclis üyesi gözaltına alındı. Hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 10 ay hapis cezası bulunan başkan Buluttekin, Eren Bülbül'ü şehit eden terörist Mehmet Yakışır'ın cenazesine katılmıştı. Soruşturmada gizli tanık "Firar", Buluttekin'in terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatları doğrultusunda terör örgütünün çatı yapılanması olan KCK'da kadın yapılanmasının uzantısı olan TJA'da faaliyet yürüttüğünü öne sürdü. Gizli tanık "Firar", HDP Diyarbakır İl Başkanı görevini yürüttüğü dönemde Buluttekin'in partide kadınların yapacağı eylem ve etkinliklere ilişkin terörist Berivan Elter'den talimat aldığını, KCK'da "kadro" olarak faaliyet yürüten kişilerden de aldığı talimatları yerine getirdiğini iddia etti.