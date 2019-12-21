İmamoğlu; şirketine ait aracın bakım masrafını Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’na ödetmiş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun; şirketine ait aracın bakım masrafını Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na ödettiği ortaya çıktı.

ŞİRKETİNE AİT ARACIN TAMİR-BAKIM VE ONARIM HARCAMASINI BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ'NE ÖDETMİŞ!

Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019 tarihinde Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan ayrıldığı, 15 Mayıs 2019 tarihinde ortağı olduğu şirkete ait Mercedes VİTO marka aracın tamir-bakım ve onarım harcaması olan 36 bin 650 TL'yi Beylikdüzü Belediyesi'ne ödettiği tespit edildi.

MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ USULSÜZLÜĞÜ ORTAYA ÇIKARDI

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin Beylikdüzü Belediyesi'nde yaptığı incelemede; 34 LN .… plakalı 014 model Mercedes VİTO aracın Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi'ne ait olduğu tespit edildi.

Mülkiye Başmüfettişi A.Y.'ın hazırladığı tutanakta; yerel seçimlerin yapılarak Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nın son erdiği; Beylikdüzü Belediyesi'nin Encümen kararına aykırı olarak 31 Mart 2019 tarihinden sonra 15 Mayıs 2019 tarihinde 21 bin 995 olmak üzere KDV dahil toplam 36 bin 650 TL tamir-bakım ve onarım harcaması yapıldığına dikkat çekiliyor.

Tutanakta; söz konusu harcamanın Beylikdüzü Belediyesi tarafından ödendiğine dikkat çekildi.

KÖKER: BEDEL ÖDENMEKSİZİN KULLANILMASINDA CEZAİ VE MALİ SORUMLULUĞUMUZ BULUNMAMAKTA

Mülkiye Başmüfettişi A.Y.'ın; Beylikdüzü Belediyesi Encümen üyelerinin ifadelerini aldığı öğrenildi.

Beylikdüzü Belediyesi Eski Encümen Üyesi Nuray Köker, 16 Aralık 2019 tarihinde verdiği ifadede; "Bakım ile yakıt masraflarının Beylikdüzü Belediyesi tarafından karşılanmak üzere bedel ödenmeksizin kullanılmasının kabulüne ilişkin kararda herhangi bir cezai ve mali sorumluluğumuz bulunmamaktadır" iddiasında bulundu.

ENCÜMEN KARARI OLMADAN AKARYAKIT HARCAMASI BELEDİYEYE ÖDETİLMİŞ

Mülkiye Başmüfettişi A.Y.'ın hazırladığı tutanakta; Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildikten sonra 1 Nisan 2014-12 Şubat 2015 tarihleri arasında Beylikdüzü Belediyesi Encümen kararı olmadan şirketine ait Mercedes VİTO marka aracın akaryakıt harcamasını da Beylikdüzü Belediyesi'ne ödettiği de tespit edildi.

18 BİN 141 LİTRE AKARYAKIT ALINMIŞ

Tutanakta; 17 Mart 2015 tarihinde Encümen Kararı ile söz konusu aracın başkanlık makam otosu olarak kullanılması ve bakım ile yakıt masraflarının belediye tarafından karşılanmak üzere bedel ödenmeksizin kabulünün uygun görüldüğüne dikkat çekildi.

Tutanakta; Encümen kararından önce ile 12 Şubat 2015 ile 17 Mart 2019 tarihleri arasında toplam 18 bin 141 litre akaryakıt (motorin) alındığı ve KDV dahil fiyat farkı hariç olmak üzere toplam 79 bin 654 TL tutarında akaryakıt harcaması yapıldığına dikkat çekildi.

170 BEYGİRLİK AUDİ 6 MARKA LÜKS ARACI MAKAM ARACI OLARAK KİRALANDI

Öte yandan; "Makam aracı kullanmıyorum, kendi aracımı kullanıyorum" iddiasında bulunan Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde; 5 yıl boyunca, 170 beygirlik Audi 6 marka lüks aracı makam aracı olarak kiraladığı basına yansımıştı.

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin Audi 6 marka makam aracının kim yada kimler tarafından kullanıldığı, aracın yakıt harcamasının ne olduğunu araştıracağı öğrenildi.