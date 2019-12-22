Adalar savcısı hakkında çifte şikâyet

BUGÜN NELER OLDU

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geçtiğimiz yıl Büyükada'da "Laçinliler" olarak anılan "Fayton çetesi" hakkında tefecilik suçlaması ile dava açılmıştı. Aralarında örgüt lideri Yalçın Al'ın da olduğu 9 kişi hakkında "tehdit, yağma, örgüt kurma ve şantaj suçlarından açılan davaya savcılıkça "Ek kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verdi. Mağdurlardan işadamı Murat Pekin, karara itiraz etmek için gittiği Başsavcılıkta yaşadığı olay sonrası Cumhuriyet Savcısı Ömer Lütfi Savaş'ı Adalet Bakanlığı'na şikâyet etti. Pekin itiraz dilekçisini vermek için savcılık kalemene gittiğinde Savaş'ın kendisini tehdit edip azarladığını iddia etti. Pekin'in itirazı ardından 'ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar' bozuldu, dava tekrardan görülecek. Bu arada Savaş ile bir başka şikâyet daha ortaya çıktı. Halen Adalar İlçe Emniyet Müdürü olan Murat Bingöl de Savaş hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı'na şikâyette bulundu. Bingöl, Savaş'ın polis otosunu hususi aracı gibi kullandığını, şahsi işlerini devlet işlerinden önde tuttuğunu beyan etti. Bingöl Savaş'ın Büyükada'dan Bostancı'ya giden bir gemide Laçin lakaplı Yalçın Al ile kaptan köşkünde yolculuk ettiğini ileri sürdü