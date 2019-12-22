Amerika ve İsrail uşağı olmayın

yarbakır'da

BUGÜN NELER OLDU

Di, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlatan annelerin evlat nöbeti 110'uncu gününe girdi. 61 ailenin sürdürdüğü eyleme destek ziyaretleri de sürüyor. Terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla Diyarbakır HDP İl Binası önünde başlatılan evlat nöbeti devam ediyor. Ağrı'dan 5 yıl önce kaçırılan kızı Hayal için eylemini sürdüren annelerden Süheyla Demir, dağdakilere çağrıda bulunarak, "Türk-Kürt diye bir dava yok, sizi Amerika ve İsrail uşağı olarak kullanıyorlar. Onların çocukları Avrupalarda okurken, siz dağda tepede sürünüyorsunuz" ifadelerini kullanarak HDP'ye tepki gösterdi. Ailelerin oturma eylemine destek ziyaretleri de sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki sivil toplum örgütleri aileleri, evlat nöbetinde yalnız bırakmazken, Adana'da gelen bir grup Hak-İş üyesi, aileleri oturma eylemi yaptıkları çadırda ziyaret etti. Ziyaret sırasında duygulu anlar yaşandı.