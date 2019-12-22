CHP geçmişiyle yüzleşmeli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni'ne katıldı. "Geçmişimizle yüzleşmek bizi küçültmez tam tersine büyütür" diyen Erdoğan, "Tek parti CHP'sine ait dönemde, objektif bir şekilde araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor. CHP'nin bu millete kendi tarihiyle ilgili kapsamlı bir öz eleştiri vermesi şarttır" dedi. Erdoğan şunları söyledi:
RABBİM ONDAN RAZI OLSUN:
Necip Fazıl Kısakürek'i rahmet, minnet ve hasretle yad ediyorum. Rabb'im ondan razı olsun. Onu cennet ve cemaliyle müşerref kılsın. Bu yıl altıncısını takdim ettiğimiz bu mükafatların ilim ve kültür hayatımız açısından artık bir Türkiye klasiğine dönüştüğünü görüyoruz.
GEÇMİŞİMİZLE YÜZLEŞMEK BİZİ BÜYÜTÜR:
Üstadın hakkında eserler verdiği, bu uğurda bedeller ödediği yakın tarihe dair hadiselerin halen yeterince aydınlığa kavuşturulamadığını görüyoruz. Tarihimiz doğrusuyla ve yanlışıyla, eksiğiyle ve fazlasıyla, sevinci ve üzüntüsüyle bizim tarihmizdir. Geçmişimizle yüzleşmek bizi küçültmez, tam tersine bizi büyütür.
TEK PARTİ CHP'SİNİN KARANLIK NOKTALARI:
Tek parti CHP'sine ait dönemde objektif yönüyle tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor. Elbette bunu yapması gereken ana muhalefet partisinin kendisidir. Ancak yakın tarihiyle ilgili en fazla CHP'nin konuşması gerekirken, bu tartışmalar gündeme geldiğinde derin bir sessizliğe gömülüyorlar. CHP artık bu millete kendi tarihiyle ilgili kapsamlı bir samimi özeleştiri vermesi şarttır. İskilipli Atıf Hoca'nın idamından, Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden 27 Mayıs darbesindeki rolüne kadar CHP tarihinde olanlarla yüzleşme cesaretini gösterememiştir. Dersimli olan zat da bunu açıkça ortaya koyamamıştır. İşte bu partinin başındaki zat her fırsatta Dersimli olduğunu söylüyor. Ancak Dersim olaylarıyla ilgili bizim yaklaşık 10 sene önce gösterdiğimiz hassasiyetin 10'da birini dahi sergileyemiyor.
CHP MİLLETTEN ÖZÜR DİLEMELİ:
Biz CHP'nin kurumsal anlamda Dersim konusunda ne düşündüğünü nasıl bir yaklaşım içinde olduğunu halen bilmiyoruz. Sadece Dersim'de değil az önce ifade ettiğim diğer konularda da CHP'nin kurumsal anlamda ne düşündüğünü kimse bilmiyor. CHP'nin bir an önce milletin karşısına çıkıp özür dilemesi ya da pişmanlık duyduğunu millete söylemesi gerekiyor. Türkiye'nin geleceği için milletimizin kalbinde kabuk bağlayan yaraların tekrar tekrar kanatılmaması için biz bu tavrı gerekli görüyoruz. Yoksa ülkemiz, belli art niyetli çevrelerin sosyal mühendislik projelerinden kendini kurtaramayacaktır. Şimdiye kadar toplumsal kucaklaşmayı perçinleyici birçok adıma imza atan bir parti olarak bu konunun da takipçisi olacağız.
PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIZ:
CHP yönetimi geçmişleriyle yüzleşene, darbeler, yasaklar, idamlardaki rolllerini açıklayana kadar peşlerini bırakmayacağız. Böylece sadece ülkemizin sancılı bir dönemine ayna tutmakla kalmayacak, üstadın uğrunda bedel ödediği emanetine de sahip çıkacağız. Gecede ödül alanlar ise şöyle: Necip Fazıl Şiir Ödülü:
İbrahim Tenekeci. Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü:
Cemal Şakar. Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü:
Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın - Dr. Coşkun Yılmaz Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü:
Meryem Kılıç Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü:
Emin Gürdamur Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü:
Emced İslâm Emced Necip Fazıl Saygı Ödülü:
M. Uğur Derman.
TURHAN AİLESİNİN MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI
Başkan
Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay'ın nikahında şahitlik yaptı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki nikah törenine eşi Emine Erdoğan ile katılan Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi, mutluluklar diledi.