CHP geçmişiyle yüzleşmeli

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni'ne katıldı. "Geçmişimizle yüzleşmek bizi küçültmez tam tersine büyütür" diyen Erdoğan, "Tek parti CHP'sine ait dönemde, objektif bir şekilde araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor. CHP'nin bu millete kendi tarihiyle ilgili kapsamlı bir öz eleştiri vermesi şarttır" dedi. Erdoğan şunları söyledi:Necip Fazıl Kısakürek'i rahmet, minnet ve hasretle yad ediyorum. Rabb'im ondan razı olsun. Onu cennet ve cemaliyle müşerref kılsın. Bu yıl altıncısını takdim ettiğimiz bu mükafatların ilim ve kültür hayatımız açısından artık bir Türkiye klasiğine dönüştüğünü görüyoruz.Üstadın hakkında eserler verdiği, bu uğurda bedeller ödediği yakın tarihe dair hadiselerin halen yeterince aydınlığa kavuşturulamadığını görüyoruz. Tarihimiz doğrusuyla ve yanlışıyla, eksiğiyle ve fazlasıyla, sevinci ve üzüntüsüyle bizim tarihmizdir. Geçmişimizle yüzleşmek bizi küçültmez, tam tersine bizi büyütür.Tek parti CHP'sine ait dönemde objektif yönüyle tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor. Elbette bunu yapması gereken ana muhalefet partisinin kendisidir. Ancak yakın tarihiyle ilgili en fazla CHP'nin konuşması gerekirken, bu tartışmalar gündeme geldiğinde derin bir sessizliğe gömülüyorlar. CHP artık bu millete kendi tarihiyle ilgili kapsamlı bir samimi özeleştiri vermesi şarttır. İskilipli Atıf Hoca'nın idamından, Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden 27 Mayıs darbesindeki rolüne kadar CHP tarihinde olanlarla yüzleşme cesaretini gösterememiştir. Dersimli olan zat da bunu açıkça ortaya koyamamıştır. İşte bu partinin başındaki zat her fırsatta Dersimli olduğunu söylüyor. Ancak Dersim olaylarıyla ilgili bizim yaklaşık 10 sene önce gösterdiğimiz hassasiyetin 10'da birini dahi sergileyemiyor.Biz CHP'nin kurumsal anlamda Dersim konusunda ne düşündüğünü nasıl bir yaklaşım içinde olduğunu halen bilmiyoruz. Sadece Dersim'de değil az önce ifade ettiğim diğer konularda da CHP'nin kurumsal anlamda ne düşündüğünü kimse bilmiyor. CHP'nin bir an önce milletin karşısına çıkıp özür dilemesi ya da pişmanlık duyduğunu millete söylemesi gerekiyor. Türkiye'nin geleceği için milletimizin kalbinde kabuk bağlayan yaraların tekrar tekrar kanatılmaması için biz bu tavrı gerekli görüyoruz. Yoksa ülkemiz, belli art niyetli çevrelerin sosyal mühendislik projelerinden kendini kurtaramayacaktır. Şimdiye kadar toplumsal kucaklaşmayı perçinleyici birçok adıma imza atan bir parti olarak bu konunun da takipçisi olacağız.CHP yönetimi geçmişleriyle yüzleşene, darbeler, yasaklar, idamlardaki rolllerini açıklayana kadar peşlerini bırakmayacağız. Böylece sadece ülkemizin sancılı bir dönemine ayna tutmakla kalmayacak, üstadın uğrunda bedel ödediği emanetine de sahip çıkacağız. Gecede ödül alanlar ise şöyle:İbrahim Tenekeci.Cemal Şakar.Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın - Dr. Coşkun YılmazMeryem KılıçEmin GürdamurEmced İslâm EmcedM. Uğur Derman.BaşkanErdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay'ın nikahında şahitlik yaptı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki nikah törenine eşi Emine Erdoğan ile katılan Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi, mutluluklar diledi.