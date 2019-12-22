Başkan Erdoğan İlim Yayma Töreninde konuştu ve önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen İlim Yayma Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

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İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Ülkemizin sorunlarına çözüm getiren, gerçekten özgün değerler üreten akademik yetkinliği olan, toplumda etki oluşturan çalışmaların bu şekil mükafatlandırma ile geleceğe bir başka heyecan katacağına inanıyorum. Dünya çapında bir marka haline dönüştüreceğinize inanıyorum.

Temelleri 68 yıl önce atılan cemiyetimizin bizler de ekmeğini yedik, onun tasından çorba içtik. Oradaki büyüklerimizi ne kadar şükranla anarsak azdır.

Cemiyetimizin tarihi gerçek bir ilim ve irfan mücadelesinin fazilet ve adalet mücadelesinin tarihidir.

BU CEMİYET AYRIŞTIRANLARIN DEĞİL BİRLEŞTİRENLERİN YUVASI OLMUŞTUR.

Fidan toprağı samimiyetle dikilince ne kadar büyük olursa olsun hiçbir fırtına engel olamıyor.

Bu cemiyet fitnenin her zaman karşısında olmuştur, hareket şehit başbakan merhum Menderes'in teşvikiyle başlayarak bugünlere gelmiştir.

Az önce de ifade ettim yitik kaybedildiği yerde aranır derler. Çözümü kendi içimizde bulacağız.

Hep aynı şeyleri yaparak her defasında farklı sonuçlar beklemek akıl sahiplerinin hiçbir zaman çözüm yolu değildir.

Türkiye'nin yaşadığı FETÖ tecrübesi ve halen medeniyet coğrafyamızda yaşanan hadiselerin bize verdiği mesajı doğru okumalıyız.

Kökleri sağlam olmayan gövdeye sıkı sıkı bağlı olmayan dal ona güçlü şekilde tutunmayan yaprak varlığını sürdüremez.

Türkiye olarak bu sürece öncülük etme görevi hem tarihi hem de coğrafi olarak bize düşüyor.

"İSTİKAMET ÇİZİLMİŞ KUTLU YÜRÜYÜŞ BAŞLAMIŞTIR"

Geçmişin acı tatlı tecrübelerinden ders alarak istikbale odaklanacağız. Türkiye olarak bu sürece öncülük etme görevi bize düşüyor.

Yapmamız gereken çok şey var. İstikamet çizilmiş, kutlu yürüyüz başlamıştır. Sayıları 207'yi bulan üniversitelerimiz çalışıyor.

Eskiden yurt dışına giden bilim ve araştırma insanlarımızın göçü artık tersine dönmüş durumdadır.

İnşallah önümüzdeki dönemde insan yetiştirmek için öğrenci ve akademisyen yetiştirme programlarına daha fazla ağırlık vereceğiz.

MESELE İMKAN KITLIĞI DEĞİL VİCDAN EKSİKLİĞİDİR

Cenevre'de BM öncülüğünde ilk kez düzenlenen küresel mülteci forumuna katılarak eş başkanlık yaptık. Milli gelire oranla insani yardımlarla en cömert ülkesi olarak Türkiye'nin mazlumlara yapmış olduğu çalışmaları anlattık.

Meselenin imkan kıtlığı olmadığını, vicdan eksikliği olduğunu herkese izah ettik.

Suriye'de attığımız adımların önemini ve Suriyeli mültecilerin dönüşlerini anlatma fırsatı bulduk.

80 binin üzerinde İdlibli kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göçe başladı. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır.