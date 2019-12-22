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Darbeci Sisi'den karşıtı girişimlere bir yenisi eklendi: 'li teröristi ağırladılar

'ye karşı terör örgütlerinin yanında yer alan ülkelere bir yenisi eklendi. Seçilmiş Cumhurbaşkanını darbe ile devirerek 3 bin 500'den fazla insanın kanına giren darbenin lideri Abdulfettah Sisi, propaganda yoluyla Türkiye'ye yönelik saldırıları destekliyor. Daha önce 'da ağırlanan /'li terörist bu kez 'da ağırlandı, sosyal medyadan paylaşım yapılarak teröristlere verilen destek resmi olarak da ifade edildi!

Giriş Tarihi: 22.12.2019 19:20 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 19:21
Darbeci Sisi'den Türkiye karşıtı girişimlere bir yenisi eklendi: YPG'li teröristi ağırladılar

Türkiye'nin Suriye ve Libya'da attığı kararlı adımlar, darbeci Sisi'de endişeye yol açtı.

PKK/YPG'li terörist İlham Ahmed, Türkiye karşıtı kara propagandanın bir parçası olarak Mısır'da ağırlandı.

Aranan teröristin daha önce de Pentagon'da ağırlandığı medyaya yansımıştı. Fransa da, Türkiye düşmanı teröristleri Elysee Sarayı'nda ağırlayarak tarihindeki kara lekelere bir yenisini eklemişti.

Türkiye'ye karşı işbirliği yapıyorlar!

SİLAH TÜCCARI ÜLKELER

Sözde "demokrasi" diyerek darbecilere destek veren Batılı ülkeler, daha çok silah satmak amacıyla ülkeleri birbirine düşman ediyor, terörü destekliyor.

AB ülkeleri ve ABD'nin açıkça destek verdiği terör örgütünün hedefinde ise, doğal olarak barış ve güvenlik isteyen Türkiye var. Türkiye, ülkelerin kaynaklarının çalınmasına, yağmalanmasına ve halklarının da parçalanmasına karşı çıktığı için Emperyalistlerin baş hedefi oluyor.

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Darbeci Sisi'den Türkiye karşıtı girişimlere bir yenisi eklendi: YPG'li teröristi ağırladılar
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