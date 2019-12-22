Darbeci Sisi'den Türkiye karşıtı girişimlere bir yenisi eklendi: YPG'li teröristi ağırladılar

Türkiye'nin Suriye ve Libya'da attığı kararlı adımlar, darbeci Sisi'de endişeye yol açtı.

PKK/YPG'li terörist İlham Ahmed, Türkiye karşıtı kara propagandanın bir parçası olarak Mısır'da ağırlandı.

Aranan teröristin daha önce de Pentagon'da ağırlandığı medyaya yansımıştı. Fransa da, Türkiye düşmanı teröristleri Elysee Sarayı'nda ağırlayarak tarihindeki kara lekelere bir yenisini eklemişti.

Türkiye'ye karşı işbirliği yapıyorlar!

SİLAH TÜCCARI ÜLKELER

Sözde "demokrasi" diyerek darbecilere destek veren Batılı ülkeler, daha çok silah satmak amacıyla ülkeleri birbirine düşman ediyor, terörü destekliyor.

AB ülkeleri ve ABD'nin açıkça destek verdiği terör örgütünün hedefinde ise, doğal olarak barış ve güvenlik isteyen Türkiye var. Türkiye, ülkelerin kaynaklarının çalınmasına, yağmalanmasına ve halklarının da parçalanmasına karşı çıktığı için Emperyalistlerin baş hedefi oluyor.