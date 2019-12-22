Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

Denizi'ndeki lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine deniz ulaşımı yapılamıyor.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 22.12.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 09:41
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada- Kabatepe ve Bozcacada-Geyikli arasında gün içindeki tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Buna göre, Gökçeada'dan Kabetepe'ye saat 13.00 ve 18.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 15.00 ve 20.00 seferleri yapılmayacak. Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise, saat 11.00, 15.00 ve 19.00 seferi yapılamayacak.

Çanakkale Boğaz hattında; Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu arasındaki feribot seferleri ise şu an için normal olarak devam ediyor.

Kuzey Ege'de rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden yarın sabah saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde, saatte 50 ila 75 kilometre hızla fırtına ve yer yer 9 kuvvetinde, saatte 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Aksaray'da gençlerin olduğu otomobil tırın altına girdi: 3 ölü, 2 yaralı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN