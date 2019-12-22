Sur Belediyesi’ne kayyum atandı

yarbakır'da

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Di, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Sur İlçesinin HDP'li Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin ile 2 belediye meclis üyesinin Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulamaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı da daha öncede Sur'da kayyum olarak görev yapan Kaymakam Abdullah Çiftçi'yi, görevden alınan Buluttekin'in yerine atadı. Diyarbakır Valiliği kayyum atanmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Buluttekin'in görevden alındığı belirtilerek "Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 20.12.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine aynı kanunun 46'ncı maddesi kapsamında Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Sur Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.