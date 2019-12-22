Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Sur Belediyesi’ne kayyum atandı

Sur Belediyesi’ne kayyum atandı

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Başkanı ’in yerine Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi göreve getirildi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Gündem
Giriş Tarihi: 22.12.2019
Sur Belediyesi’ne kayyum atandı
Diyarbakır'da, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Sur İlçesinin HDP'li Belediye Başkanı Feyme Filiz Buluttekin ile 2 belediye meclis üyesinin Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulamaları sürüyor. İçişleri Bakanlığı da daha öncede Sur'da kayyum olarak görev yapan Kaymakam Abdullah Çiftçi'yi, görevden alınan Buluttekin'in yerine atadı. Diyarbakır Valiliği kayyum atanmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Buluttekin'in görevden alındığı belirtilerek "Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 20.12.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine aynı kanunun 46'ncı maddesi kapsamında Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Sur Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir" denildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sur Belediyesi’ne kayyum atandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN