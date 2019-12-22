Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > THY'den "unutulan eşya satışı" uyarısı: "Bu kişilerin THY ile ilgisi yoktur!"

'den "unutulan eşya satışı" uyarısı: "Bu kişilerin THY ile ilgisi yoktur!"

Türk Hava Yolları, bazı vatandaşların ve yolcuların cep telefonlarına gönderilen mesajlarda, çeşitli sosyal medya kanalları ve internet sitelerinde, kendilerini uçaklarında unutulan eşyaların satışını gerçekleştiriyor gibi gösterenlere karşı uyarıda bulundu

AA Gündem
Giriş Tarihi: 22.12.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 11:12
THY'den unutulan eşya satışı uyarısı: Bu kişilerin THY ile ilgisi yoktur!

Türk Hava Yolları, bazı vatandaşların ve yolcuların cep telefonlarına gönderilen mesajlarda, çeşitli sosyal medya kanalları ve internet sitelerinde, kendilerini THY uçaklarında unutulan eşyaların satışını gerçekleştiriyor gibi gösteren profiller tespit edildiğini belirterek, vatandaşları bu konuda uyardı.

THY'nin resmi internet sitesinde "Uçaklarımızda unutulan eşyalar hakkında" başlığıyla bir uyarı yayınlandı.

Gönderilen mesajlarda THY logosu kullanan ve bazı cep telefonu markalarının modellerinin ucuza satışa çıkarıldığı iddia edenlere karşı güncellenen uyarıda, bazı vatandaşların ve yolcuların cep telefonlarına mesaj gönderenlerin, çeşitli sosyal medya kanalları ve internet sitelerinde, kendilerini THY uçaklarında unutulan eşyaların satışını gerçekleştiriyor olarak lanse eden profillerin tespit edildiği belirtilerek, "Bahse konu kişi ve sayfaların Türk Hava Yolları ile ilgisi bulunmamaktadır. Yolcularımızın bu tip ilanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Aksaray'da gençlerin olduğu otomobil tırın altına girdi: 3 ölü, 2 yaralı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
THY'den "unutulan eşya satışı" uyarısı: "Bu kişilerin THY ile ilgisi yoktur!"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN