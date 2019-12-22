Valilere haciz kumpası

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SABAH, akıl almaz kurgularla vatandaşları çarpan dolandırıcıların, büyük illerin de aralarında bulunduğu şehirlerin prestijli valilerine kurduğu bir haciz kumpasını belgelere dayanarak açıklıyor. Dolandırıcılığın yanı sıra resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla da yargılanan Ufuk Yaman adlı kişi; alacaklısı olduğu Tunç Mungan adlı şahsın yanı sıra olayla hiç ilgisi bulunmayan Adana, Diyarbakır, Muğla, Tekirdağ ve Van valilerine de haciz ihbarnamesi göndererek 600 bin TL tahsil etmeye çalıştı. Olayı sonradan öğrenen Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, kumpasın farkına varınca şikâyetçi oldu ve Yaman hakkında dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ali Akın Doğuşlu'nun hazırladığı 26 Kasım 2019 tarihli, 2019/10362 sayılı iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede suç kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçuna teşebbüs ve resmi belgede sahtecilik ile suçlanan şüpheli Ufuk Yaman, 16 Kasım 2019'da İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararıyla tutuklandı. Alacaklı Ufuk Yaman'ın talebi doğrultusunda borçlunun Muğla Bodrum'daki adresine Bodrum 2. İcra Müdürlüğü marifeti ile haciz işlemi için gidildi, ancak yasal yolların olumsuz neticelenmesi üzerine Yaman'ın böylesine absürt bir yola başvurduğu anlaşıldı. Yaman hakkında 20 yıla kadar hapis isteniyor.SABAH Özel İstihbarat'ın ulaştığı iddianameye göre Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Muğla Valisi Esengül Civelek, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'nın adları Tunç Mungan'a borçlu imiş gibi gösterilerek tahsilat olayına karıştırıldı.