Van’ın Narkotik polislerinden Oscar ile eroin avı

Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin birçok noktasında uygulama noktaları kurdu. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında bu uygulama noktalarında şüpheli araçlar denetleniyor. Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında şehrin Edremit İlçesi'nde oluşturulan uygulama noktasında polisler bir araçtan şüphelendi.

40 KİLO 325 GRAM EROİN MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet mensupları şüphelendikleri minibüsü durdurup Narkotik Madde Arama Köpeği Oscar ile birlikte detaylı bir arama yaptı. Minibüsün üst tavan döşemesinde zulalanmış vaziyette 40 kilo 325 gram olan 80 paket eroin maddesi ele geçirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Minibüsün sürücüsü şüpheli Ş.A. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından şüpheli Ş.A. adli makamlarca tutuklandı.