Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Van’ın Narkotik polislerinden Oscar ile eroin avı

’ın Narkotik polislerinden Oscar ile eroin avı

’ın Edremit İlçesi’nde bir minibüsten şüphelenen Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, minibüsü durdurup Narkotik Madde Arama Köpeği Oscar ile birlikte detaylı bir arama yaptı. Minibüsün üst tavanında 40 kilo 325 gram olan 80 paket eroin maddesi ele geçirildi. Aracın şoförü Ş. A. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı

DAMLA KAYA Gündem
Giriş Tarihi: 22.12.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 10:58
Van’ın Narkotik polislerinden Oscar ile eroin avı

Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin birçok noktasında uygulama noktaları kurdu. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında bu uygulama noktalarında şüpheli araçlar denetleniyor. Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında şehrin Edremit İlçesi'nde oluşturulan uygulama noktasında polisler bir araçtan şüphelendi.

40 KİLO 325 GRAM EROİN MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet mensupları şüphelendikleri minibüsü durdurup Narkotik Madde Arama Köpeği Oscar ile birlikte detaylı bir arama yaptı. Minibüsün üst tavan döşemesinde zulalanmış vaziyette 40 kilo 325 gram olan 80 paket eroin maddesi ele geçirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Minibüsün sürücüsü şüpheli Ş.A. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek" suçundan gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından şüpheli Ş.A. adli makamlarca tutuklandı.

Son dakika: Aksaray'da gençlerin olduğu otomobil tırın altına girdi: 3 ölü, 2 yaralı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Van’ın Narkotik polislerinden Oscar ile eroin avı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN