Yaralı onbaşı şehit oldu

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BUGÜN NELER OLDU

Çukurca'da geçen Perşembe günü terör örgütü PKK'nın döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Ahmet Tunç (22), kaldırıldığı Ankara'daki hastanede yaşamını yitirdi. Tunç'un cenazesi bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından düzenlenecek tören ile baba ocağı Simav'a bağlı Güney beldesinde toprağa verilecek. Öte yandan Irak Başika Üs Bölgesi'nde 17 ay önce nöbet sırasında sivrisinek ısırmasından kaynaklanan Bati Nil Virüsü enfeksiyonu ile rahatsızlanan Adanalı Uzman Çavuş Muharrem Karaduman tedavi gördüğü hastanede dün şehit oldu.