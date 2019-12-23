111 yıl da geçse mücadelemiz sürecek

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da annelerin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti sürüyor. Terör örgütü PKK'nın kandırarak dağa kaçırdığı çocukları için evlat nöbeti tutan anneler çocukları için gözyaşları döküyor. 61 ailenin devam ettirdiği oturma eyleminde 111 gün geride kaldı. 5 yıldır kızı Songül'den haber alamayan Fatma Akkuş, elinde kızının fotoğrafıyla gözyaşı döktü. Dağa kaçırıldığı zaman 15 yaşında olan kızı Songül Akkuş'u 2015'ten bu yana aradıklarını ifade eden Diyarbakırlı anne Fatma Akkuş, "HDP ve PKK yıllardır annelere acı ve gözyaşı yaşattı. Günlerdir burada çocuklarımız için gözyaşı döküyoruz. HDP'li hiçbir yetkili, vicdansızlar çıkıp akan bu gözyaşlarımızın dinmesi için çaba sarf etmiyor. Bizden kaçıyorlar, ama anneler onların peşini bırakmayacak. Bu mücadelemiz ölene kadar devam edecek" diye konuştu.Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde çiftçilik yapan Salih Gökçe'nin 20 yaşındaki oğlu Ömer, 2015 yılında İstanbul'da inşaat işçisi olarak çalıştığı sırada terör örgütü tarafından kandırılarak Suriye'ye götürüldü. Gözü yaşlı baba Gökçe, "Ben HDP'den oğlumu istiyorum" dedi. 5 yıldır oğlu Ramazan'dan haber alamadığını belirten anne Mevlüde Üçdağ ise, "Kuran tutan oğlumun eline silah verdiler. Biz annelerin burada gözyaşı dökmesinin ve çocuklarımızın PKK'da olmasının tek sorumlusu HDP'dir. HDP annelere hesap verip, çocuklarımızı bize verecek" dedi.Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla oturma eyleminde yer alan Süheyla Demir ise, "111 gündür buradayız. Büyük bir umutla bekliyoruz. Beklemeye de devam edeceğiz. Buraya gelirken kararlıydık. Bu kararlılıkla bekliyoruz. Evlatlarımızı almadan buradan kalkmayacağız. Türk, Kürt davası diye bir dava yoktur. Hepiniz gelin ve teslim olun, yazık günahtır. Gençliğinizi oralarda heba etmeyin. Gelin hayatınıza ailelerinizle kaldığınız yerden devam edin" ifadelerini kullandı. Annelerden Necibe Çiftçi de Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden oğlu Roşat Çiftçi için geldiğini belirterek şunları söyledi: "111 yıl da geçse burada bu mücadeleye devam edeceğiz. Çocuklarımızı bize vermeden buradan kalkıp gitmeyeceğiz. Çocuklarımız bu mağaralardan, dağlardan kurtulacaklar. Çadırda, soğukta çocuklarımızı bekliyoruz. Neden bu zulmü bize yapıyorlar, biz onlara ne yaptık? Niye benim çocuğumu zorla dağa kaçırdılar, niye gelip diğer oğlumu şehit ettiler?"