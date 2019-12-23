Adana şehidini uğurladı

BUGÜN NELER OLDU

Irak'taki Başika Üs Bölgesi'nde Batı Nil Virüsü enfeksiyonu nedeniyle rahatsızlanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Muharrem Karaduman, memleketi Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi. Uzman çavuş Muharrem Karaduman, Irak'taki Başika Üs bölgesinde nöbet esnasında sivrisinek ısırmasından kaynaklanan Batı Nil Virüsü enfeksiyonu nedeniyle 12 Eylül 2018'de Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada 15 aydır tedavi gören Muharrem Karaduman (28) önceki gün şehit düştü. Şehidin naaşı Kozan ilçesindeki babaevine getirilerek helallik alındıktan sonra Kozan Mezarlık Camisi'ne götürüldü. Törene katılan Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, şehidin babası Yaşar Karaduman'a başsağlığı dileğinde bulunarak koluna girip teselli etti. Cenaze Kozan Şehitliği'nde toprağa verildi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Şehidin babası Yaşar ile annesi Sultan Karaduman güçlükle ayakta durabildi.