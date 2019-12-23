Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden ağaç katliamı

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CHP'LİAntalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı içinde bulunan 14 tane okaliptüs ağacını kesti. Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu önündeki çamlık alanda yapılan ağaç kesimi büyük tepki çekti. Kesilen 14 okaliptüs ağacının yaşlarının 50'nin üzerinde olduğu öğrenildi. Ağaç kesildiğinin belli olmaması için üzerlerine toprak atılması dikkat çekti.AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş sosyal medya mesajında, "Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 9 aylık icraatının başında Konyaaltı'nda ağaç katliamı geliyor. Bunun dışında işçi sürgünleri ve işten çıkarma, 46 tiyatro çalışanın işten çıkarılması da var. Takdir Antalya halkının" dedi.