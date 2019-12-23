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kongresinde skandal üstüne skandal!

kongresinde skandal üstüne skandal yaşandı. İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen mevcut başkan ’e rakip olan ’ın lehine mükerrer imza kullanıldığı ve yeterli imzayı bulamadığı gerekçesiyle adaylığı kabul edilmedi. Kongrenin Divan Başkanlığını yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı , mükerrer oylar verdiğini iddia ettiği delegeleri tek tek çağırarak "hangi adaya oy vereceksin" diyerek baskı uyguladı ve 23 adayın imzası geri çektirildi. Durum karşısında tepki gösteren ve daha önce imza vermemiş 5 delegenin Dalgın lehine imza vermek istemesi süre geçtiği gerekçesiyle kabul edilmedi. Daha sonra Taşkın Özer, kürsüye çıkarak annesi, eşi ve halasının rakibi Dalgın için imza vermesini istedi ve 5 delegenin oyu kabul edilmezken Özer’in 3 akrabasının oyuyla Dalgın’ın adaylığı kabul edildi.

Giriş Tarihi: 24.12.2019 00:16 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 00:17
CHP kongresinde skandal üstüne skandal!

CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı olağan kongresini yaptı. Kongre'de skandal üstüne skandal yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Taşkın Özer karşısında aday olmak için 42 imza yeterliyken Ali Dalgın 63 imza ile Beylikdüzü CHP İlçe Başkan adayı oldu.



Taşkın Özer - Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu

BASKIYLA İMZALAR GERİ ÇEKTİRİLDİ
Kongrenin Divan Başkanlığını yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek tüzükten kaldırılan uygulamaya rağmen Ali Dalgın'a imza veren delegelerden 23'ünün mükerrer oylar verdiğini iddia etti ve delegeleri tek tek çağırarak "hangi adaya oy vereceksin" diyerek baskı uyguladı ve 23 adayın imzası geri çektirildi.




Ali Dalgın

"SÜRE GEÇTİ" DEDİ İMZALARI KABUL ETMEDİ
"Hak, Hukuk, Adalet" protestolarıyla Erkek'e tepki yağdı. Daha önce imza vermemiş 5 delege duruma tepki göstererek imza vermek istedi. Muharrem Erkek süre geçti diyerek imzaları kabul etmedi. CHP'nin İYİ Parti'ye seçime girmesi için milletvekili transfer ettiğini hatırlatan delegeler Divan'a sert tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, tartışmaların ardından yaptığı açıklamada, mükerrer imzası olan delegelerin listelere bakılarak tespit edildiğini söyledi ve aday olabilmek için sadece Turan Taşkın Özer'in yeterli imzaya sahip olduğunu açıklamasının ardından ortalık karıştı.



Muharrem Erkek

ÖZER'İN AKRABALARININ OYU KABUL EDİLDİ
Daha sonra kürsüye çıkan Taşkın Özer, Divan'ın tüzüğü uyguladığını savundu. Özer daha sonra, "Ali Bey'in çok az bir imza eksiği var. Ben annemden, eşimden ve halamdan imza atmalarını talep ediyorum. Varsa başka imza atmak isteyen buyursun" şeklinde konuştu. 5 delegenin imzası "süre geçti" denerek kabul edilmemesine rağmen Özer'in yakın akrabalarının imza vermesi sonucu Dalgın'ın adaylığı kabul edildi.

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CHP kongresinde skandal üstüne skandal!
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