Cinsel istismar davasında avukatın çığlığı

2017 yılında yaşanan olayda 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar nedeniyle yargıya taşınmıştı. Çocuğun avukatı Betül Altınsoy yargıya taşınan sğrçte çok yol katedilmesine karşın engellemelerle karşılaşıldığına dikkat çekti. Olay zamanından önce ve sonrasında görüntülerin mahkeye gitmesine akrşın olay döneminin mahkemey gitmediğini kaydetti.

Avukat Altınsoy istismar sürecini sosyal medya hesabından paylaştı. Altınsoy'un ifadelerine göre süreç şöyle gelişti.

Kızımız 2017 yılında İstek Vakfı Anaokulu'na gitmekteydi. Süreç, yüzme derslerinin olduğu günlerde küçük kızın okula gitmek istememesi ve tepki vermesiyle başladı.Aile durum karşısında şüphelenmeye başladığında kızına neden okula gitmek istemediğini sormaya başladı. Bunun üzerine küçük kızımız detaylar vermeye başladı. İyice şüphelenen ailenin kızlarına "okul yıkıldı artık gitmeyeceksin" demeleri üzerine ise kız yaşadığı her şeyi anlatıyor. Burada paylaşmak istemediğim korkunç ifadeler! Tam bu noktada ailenin karşısında bir duvara dönüşen İstek Vakfı'nın dert ettiği tek bir konu oldu: İsmimiz basında geçmesin! Çünkü İstek Vakfı'na göre marka değeri 5 yaşında bir çocuğun yaşadığı bu korkunç olaydan daha önemliydi. Sanık yüzme öğretmeni Samet A.'yı işten çıkartan okul ne ailenin sorularına bir cevap verdi ne de olayın gerçekleştiği mekanın kamera görüntülerini paylaştı.