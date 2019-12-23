İdlip’teki yangın bu kez Avrupa’ya da sıçrar

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda, İlim Yayma Vakfı'nca verilen İlim Yayma Ödülleri törenine katıldı. Avrupa'ya Suriye uyarısında da bulunan Erdoğan, şunları söyledi:Geçmişin acı-tatlı tecrübelerinden ders alarak, ihtişamlarından cesaret alarak, istikbale odaklanacağız... Elbette hala yapmamız gereken çok iş vardır ama hamdolsun istikamet çizilmiş ve kutlu yürüyüş başlamıştır.Türkiye, Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgasını kaldıramaz. 4 milyon insanın yaşadığı İdlip'teki son katliamlar sebebiyle tekrar ciddi bir hareketlilik oluştu. Bombardımandan kaçan 80 binin üzerinde İdlipli kardeşimiz, ülkemiz sınırına doğru göç etmeye başladı. Şayet İdlip halkına yönelik vahşet son bulmazsa, bu sayı daha da artacaktır. Böyle bir durumda Türkiye, bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır. Bizim maruz kalacağımız baskının olumsuz yansımaları başta Yunanistan olmak üzere tüm Avrupalı ülkelerinde hissedilecektir.Avrupa ülkelerini, Türkiye'yi Suriye'de attığı meşru adımları nedeniyle köşeye sıkıştırmak yerine, enerjilerini İdlip'teki katliamı engellemek için çaba harcamaya davet ediyoruz. Diğer türlü İdlip'teki yangının topraklarına sıçramasına mani olamayacaklardır.Rusya nezdinde, saldırıların (İdlib) son bulması için gereken her türlü çabayı gösteriyoruz. Yarın (bugün) bir heyeti Moskova'ya gönderiyoruz, görüşmeleri yapacaklar. Alınacak neticeye göre biz de atacağımız adımları belirleyeceğiz.