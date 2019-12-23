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İmamoğlu'ndan eski projeye yeni isim! Yurt yapımını iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (), 2018 yılına ait projelerde, yurt ve kapalı spor salonu yapılması planlanan araziye gençlik merkezi yapacak. Söz konusu arazi, yürürlükteki planlarda dini tesis alanında kalıyor.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 23.12.2019 12:41 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 13:06
İmamoğlu'ndan eski projeye yeni isim! Yurt yapımını iptal etti

İBB, Ekrem İmamoğlu başkanlığında hazırlanan 2020 yılı 'Yatırım ve Hizmet Programı'na göre, önceki yönetim döneminde hazırlanan bazı projeleri değiştirdi. İBB'nin 2018 yılı faaliyet raporunda yapılacak projeler arasında yer alan, mülkiyeti Hazineye ait Eyüp Çırçır Mahallesi 670 ada 3 parselde yapılacak 'Yurt ve Kapalı Spor Salonu Projesi' değişti. Yeni yatırım programında, söz konusu yere 'Gençlik Merkezi İnşaatı' yapılacağı belirtildi. BU kapsamda öğrencilerin barınmasını sağlayacak yurdun yerine ne yapılacağı tam olarak bilinmiyor.

DİNİ TESİS ALANI OLARAK GEÇİYOR

Eyüpsultan Belediyesi'nin yürürlükteki imar planlarına göre, 670 ada 3 parselin tamamı 'Dini Tesis Alanı' fonksiyonunda kalıyor. Arazi 5 bin 196 metrekare büyüklüğünde. Parsel üzerinde Yeşiltepe Camii ve parselin ortasına yakın bir yerde, cami cemaatinin abdest aldığı şadırvan bulunuyor. Parselin Gündoğdu ve Tozlu sokaklara cephesi bulunuyor. Parselin kuzeyinde ise Asım'ın Nesli İmam Hatip Ortaokulu yer alıyor.

İBB Yapı İşleri Müdürlüğü'nün yatırım programında, Eyüpsultan ilçesi ile ilgili ayrıca şu projeler de bulunuyor:

'Eyüpsultan Hasdal Hayvan Barınağı İnşaatı', 'Eyüpsultan Işıklar Geçici Hayvan Bakımevi Hayvan Gömü Alanı İnşaatı'

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İmamoğlu'ndan eski projeye yeni isim! Yurt yapımını iptal etti
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