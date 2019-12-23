İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD, İran'a uyguladığı yaptırımları sona erdirmek zorunda kalacak"

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Ruhani, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ı başkent Tahran'daki Cumhurbaşkanlığı binasında kabul etti.

Ülkesine uygulanan yaptırımlar devam ederken, Tahran ve Yeni Delhi'nin iş birliğini korumak ve sürdürmek için çaba göstermesi gerektiğini vurgulayan Ruhani, "ABD'nin yaptırımları geçicidir. ABD er ya da geç, başkanlık seçimlerinden önce ya da sonra İran'a uyguladığı yaptırımları sona erdirmek zorunda kalacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'ın Umman Denizi ve Basra Körfezi'nde kalıcı güvenliği sağlama ve gerginliği düşürme peşinde olduğunu savunan Ruhani, bölge güvenliğinin Hindistan ve İran için önemli olduğunu ve bir süre önce sundukları Hürmüz Barış planının kalıcı güvenlik ve istikrarı sağlayacağını ileri sürdü.

Çabahar demir yolunun tamamlanması ve İran'ın gelen demir ağına bağlanmasının, Çabahar Limanı'nın konumunu yükselteceği gibi malların daha kısa ve ucuz yoldan naklini de mümkün kılacağını aktaran Ruhani, bunun için gerekli çabayı gösterdiklerini kaydetti.

"İRAN İLE HİNDİSTAN İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDİYOR"

Hint Bakan Jaishankar da İran ile Hindistan'ın Çabahar'daki iş birliğinin iyi bir şekilde devam ettiğini ve buradaki projelerin tamamlanması için gayret ettiklerini belirtti.

Jaishankar, iki ülke arasında muhtelif alanlardaki iş birliğini daha fazla geliştirmek için de çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile de görüştü.

Şemhani görüşmede, ABD'nin bağımsız ülkelere karşı yaptırım ve terörizm kartını iki ayrı strateji olarak uyguladığını belirterek, bu nedenle bölge ülkeleri arasındaki iş birliğinin önemli olduğuna dikkati çekti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Tahran'a gelen Jaishankar, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile de görüşmüştü.