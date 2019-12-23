Kuzey Irak’ta PKK’nın cephaneliği imha edildi

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ırak'ın kuzeyindeki 'Pençe' harekatında tespit edilen 2 sığınakta terör örgütü PKK'ya ait silah, mühimmat ele geçirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Pençe-1' ve 'Pençe-2' operasyonları kapsamında teröristlerin kullandığı 2 sığınağın bulunduğu belirtilerek, "Sığınaklarda 4 adet av tüfeği, 47 adet av tüfeği mühimmatı, 28 adet Zagros keskin nişancı silahı mühimmatı, 115 adet 7.62 Bixi makineli tüfek mühimmatı, 229 adet AK-47 piyade silahı mühimmatı ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi" denildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada PKK/KCK'lı 3 teröristin güvenlik güçleri tarafından ikna edilerek, 1 teröristin ise örgütten kaçarak Şırnak'ta teslim olduğu bildirildi.