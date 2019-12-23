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'daki seçim kavgasına ilişkin davada sanıklara müebbet hapis cezası

Pütürge ilçesinde 31 Mart'taki yerel seçimlerde iki kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya karıştıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanığa ikişer kez müebbet hapis cezası verildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 23.12.2019 14:22 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 14:23
Malatya'daki seçim kavgasına ilişkin davada sanıklara müebbet hapis cezası

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 31 Mart'taki yerel seçimlerde oy verme işlemi sırasında 2 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin davada, 4 sanık ikişer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Güvenlik gerekçesiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ö.S, Ö.S. ve A.S. ile tutuksuz sanık C.K, bulundukları faklı illerdeki ceza infaz kurumlarından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuklu sanıklardan H.S, rahatsızlığı gerekçesiyle duruşmaya katılmadı.

Sanık ve maktul avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların son savunmalarını aldıktan sonra kararını açıkladı.

Heyet, tutuklu sanıklar Ö.S, Ö.S, A.S. ve H.S'ye iki kişiyi öldürmek suçlarından ikişer kez müebbet, bir kişiyi yaralamaktan 1 yıl 2'şer ay hapis, tutuksuz sanık C.K'ye ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, duruşma nedeniyle adliye çevresinde güvenlik tedbiri aldı.

- Olay

Pütürge ilçesi Bölünmez Mahallesi'ndeki ilkokulda 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sırasında sandık görevlileri ile yaşlı çiftin kabine birlikte girip oy kullanmak istemesi üzerine tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Hasan ve İlyas Aktaş hayatını kaybetmiş, Ali Aktaş yaralanmıştı.

Olayla ilgili tutuklanan 5 sanıktan C.K, önceki duruşmalarda tahliye edilmişti.

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Malatya'daki seçim kavgasına ilişkin davada sanıklara müebbet hapis cezası
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