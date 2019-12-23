Mansur Yavaş hakkında rüşvet iddiasında bulunan Sinan Aygün kimdir? Sinan Aygün nereli ve kaç yaşında?

Sinan Aygün, Mansur Yavaş hakkında şu ifadeleri kullandı: "Mansur Yavaş'a oy veren birisi olarak Ankara'nın halini ve sonunu iyi görmüyorum. Ankara'daki müteahhitler şu anda Mansur Yavaş yüzünden zan altında. İki gündür gündemde yer alan Sinan Aygün daha önce Ergenokon soruşturmasında hapis cezası da almıştı. Sinan Aygün kimdir, nereli ve kaç yaşında?

SİNAN AYGÜN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

10 Mart 1959 Kelkit Gümüşhane doğumludur. İş adamı ve siyasetçi olan Sinan Aygün ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Sinan Aygün, Gazi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirmiştir. İş hayatına atılan ve inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Aygün, müteahhitliğe başladı.

Bunun yanında inşaat malzemeleri satışı da yapan Aygün, Fuat Ünal'ın ardından 1998 yılında Ankara Ticaret Odası Başkanı seçildi. Aygün, 2002'de yapılan seçimlerin ardından bu görevine devam etti. 2002 yılında, Seçilmişleri ve Atanmışları İzleme Derneği (İZDER) Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün'ü, "Yılın Adamı" seçti.

Sinan Aygün 2006'da gerçekleştirilen yönetim kurulu başkanlığı seçiminde,161 geçerli oyun tamamını alarak 4 yıllık bir süre için daha ATO Başkanı seçildi. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 2011 Türkiye genel seçimleri sonucunda CHP Ankara milletvekili seçilerek meclise girmiştir.