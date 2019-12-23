Marmara’da şiddetli lodos: Çatılar uçtu seferler durdu

BUGÜN NELER OLDU

Marmara'da etkili olan lodos birçok evin çatısını uçurdu. İDO ve BUDO seferleri yapılamadı. Beyoğlu'nda, 5 katlı iş hanının profil çatısı lodos nedeniyle uçtu. Sokağa düşen çatı bir binaya ve park halindeki 4 araca maddi hasar verirken, bir kişi kucağında çocuğuyla can havliyle yakınlardaki bir iş yerine sığınarak ezilmekten son anda kurtuldu. Kartal'da şiddetli lodos nedeniyle bir ağaç cipin üzerine devrildi. Cipte maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri devrilen ağacı olay yerinden kaldırdı. Fırtına Gökçeada ve Bozcaada da etkili oldu. Şiddetli lodos İstanbul başta olmak üzere Bursa ve Düzce'de yangınlara neden oldu. Şiddetli rüzgar yangınların güçlükle kontrol edilmesine neden oldu.Şiddetli lodos 10 dönüm ormanlık alanı kül ettiULUDAĞ eteklerindeki Erikli Yaylası'nda sabah saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Lodosla şiddetlenen yangın 10 dönümlük alanı küle çevirdi. İstanbul Aydos Ormanı'nda üç ayrı noktada yangın çıktı. Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Çukurören köyünde de yangın çıktı. 2 hektar alanda etkili oldu. Furkan KARA