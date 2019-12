Netflix, ABD’de 1 milyondan fazla ücretli abone kaybetti

Skandallarıyla gündemden düşmeyen Netflix kan kaybetmeye devam ediyor. New York merkezli finansal hizmetler şirketi Cowen & Co tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre Netflix, ABD'de Disney+'a 1 milyondan fazla ücretli abone kaybetti.

Bu, ülkede halihazırda durgun bir büyüme yaşayan Netflix için oldukça büyük bir sayı. Raporda, Disney+'ın lansmanından bu yana 24 milyon kişinin platforma abone olduğu ve 1,3 milyon insanın Disney+'a geçiş yapmak için Netflix aboneliklerini iptal ettiği belirtiliyor.

HZ. İSA'YI EŞCİNSEL GÖSTERDİLER



YouTube'da tanınan Porta dos Fundos Brezilyalı komedyen grubunun, "The first temptation of Christ" (Mesih'in ilk günahı) adlı dizide Hz.İsa'yı canlandıran karakter, erkek arkadaşını ailesi ile tanıştırıyor.

NETFLIX'E BOYKOT BAŞLAMIŞTI



Söz konusu sahnelerin yarattığı şok etkisiyle Alex Brindejoncy adlı bir kişi Change.org internet sitesinde başlatığı imza kampanyası ile Hristiyanların inancıyla alay edildiği gerekçesiyle Netflix'i boykot etme çağrısında bulunmuştu.

AHLAKLI VE SAĞLIKLI DEĞİL

Netflix'te yayınlanan "3 Altında: Arcadia Hikâyeleri" adlı çocuk animasyon çizgi dizisinin 2. sezonunda 9-10 yaşlarında iki kız çocuğunun öpüştüğü sahneye sosyal medyadan çok büyük tepki geldi. Uzmanlar da cinsel kimliklerin henüz yeni oturmaya başladığı bu yaş grubu için, böyle içerikler yapılmasını ahlaki ve sağlıklı bulmadıklarını açıkladılar.